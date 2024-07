L’inverno demografico farà scomparire la razza italica Bufera su Guido Bertolaso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) La dichiarazione dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia,, ha scatenato una tempesta di polemiche oggi a Palazzo Lombardia durante il convegno 'Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare'. Con parole che hanno fatto eco in tutta la politica regionale,ha avvertito dell'imminente pericolo del, definendo la situazione "drammatica" e mettendo in guardia sulla possibile scomparsa della "". Pioggia di critiche controLe sue parole hanno suscitato reazioni immediate e aspre. Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia, non ha risparmiato critiche: "Le espressioni come '' appartengono ad un passato che speravamo fosse definitivamente superato.