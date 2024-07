Francia Macron abbandonato dai fedelissimi L' improvvisa virata a sinistra gli costerà l' Eliseo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 2 luglio 2024) Cresce l'attesa per il secondo turno delle elezioni legislative francesi, ladopo la sconfitta al primo turno di domenica scorsa ha parlato di "sette giorni per evitare il disastro", ma la voglia di cambiamento da parte dei francesi sembra infrenabile. Ormai il presidenteè stato messo all'angolo e anche i suoinon lo seguono più. "Abbiamo assistito - spiega il politologo francese Yves Meny a Il Corriere della Sera - a un trasferimento dell’elettorato dai partiti comunista e socialista verso Le Pen. La vecchia cultura di protesta è stata ripresa meglio e forse in modo più efficace da RN. La seconda ragione per cui il cordone sanitario non funziona più è che c’è stata un’ampia adesione dell’opinione pubblica a un elemento in particolare della campagna della destra.