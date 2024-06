Geolier comincia dal Maradona il primo tour degli stadi Una grande storia dietro le sue canzoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Morena Cardiero ed Elisabetta Longobardo La nascita della canzone napoletana si colloca intorno al XIII secolo, quando l’imperatore Federico II fondò l’Università partenopea e diede inizio alla diffusione di tradizioni popolari caratterizzate da canti rituali. Ma è nel XV secolo che si ebbe un suo ulteriore sviluppo dato che il napoletano venne riconosciuto come lingua ufficiale del regno e numerosi musicistirono a comporre molteplici ballate. Nel Seicento comparvero i primi esempi di tarantella come “Michelemmà”, danza napoletana ballata abitualmente in gruppo o in coppia, accompagnata da tipici strumenti come il tamburello e la tammorra. La canzone napoletana ebbe una forte rinascita dopo la seconda guerra mondiale, grazie ad alcuni grandi compositori come Sergio Bruni, Roberto Murolo e Renato Carosone.