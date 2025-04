Addio Simone Nozzoli giornalismo toscano in lutto

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Il mondo delpiange, 61 anni, firma storica e colonna de ‘La Nazione’ sia in cronaca, sia in sport.aveva lavorato per molti anni nella redazione di Prato, poi a Firenze. Appassionato di sport e della Fiorentina,aveva abbracciato il golf fondando il sito ‘Toscana golf’., professionista garbato e sempre sorridente, si è è spento circondato dall’amore dei suoi cari.sarà oggi mercoledì 16 aprile alla Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26. L’ultimo saluto con la funzione funebre giovedì 17 aprile alle ore 10 nella chiesa di Santo Stefano a Paterno, in via di Terzano a Bagno a Ripoli, provincia di Firenze.E’ un’ondata di affetto di messaggi quella che si sta riversando sui social per ricordare