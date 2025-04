Cloud la recensione quando inganno virtuale si trasforma in orrore reale

Movieplayer.it - Cloud, la recensione: quando l'inganno virtuale si trasforma in orrore reale

Leggi su Movieplayer.it

Al centro diun rivenditore online che cerca di trarre il massimo profitto, comprando a poco e vendendo a prezzo maggiorato, ignaro delle conseguenze. Il nuovo thriller di Kiyoshi Kurosawa, al cinema. Chi di voi non ha mai comprato qualcosa online? O anche venduto, diventando di fatto un vero e proprio rivenditore, seppur nel suo piccolo? Dietro la pratica di smerciare oggetti su internet c'è chi ha costruito vere e proprie fortune, inventandosi un lavoro tutto nuovo. Certo bisogna avere fiuto per gli affari, capiree come trovare in offerta delle vere e proprie occasioni per poi rimetterle sul mercato del web ad un prezzo rialzato, in modo da guadagnare sulla differenza. Quello che per il singolo utente può sembrare una cosa da poco, per chi si approccia a questo reselling .