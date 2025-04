Juventusnews24.com - Infortunio McKennie: ultimissimi aggiornamenti dopo la seduta di oggi. Le novità sulle condizioni dell’americano in vista di Parma Juve

di Marco Baridon: ultimissimi aggiornamenti sull'americano verso Parma Juve. Le novità del centrocampista

La Juventus è tornata in campo al JTC nella settimana che porta alla trasferta contro il Parma. Come appreso da Juventusnews24, Weston McKennie ha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare nei prossimi giorni in vista del prossimo match al Tardini. Il centrocampista americano ha accusato un affaticamento alla coscia destra nel match dello Stadium contro il Lecce, uscendo al 65' per Cambiaso. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.