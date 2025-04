Chiccheinformatiche.com - WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi dal 5 maggio 2025: ecco la lista completa

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Dal 5smetterà di funzionare su una serie di smartphone che non soddisfano più i requisiti minimi del servizio. La notizia è ufficiale ed è parte della strategia di Meta per garantirere sicurezza e migliori performance agli utenti.Perchésmette di funzionare su certi telefoni?La risposta è semplice: per garantirere sicurezza, velocità e nuove funzionalità,ha bisogno di un sistema operativo aggiornato. Mantenere il supporto permolto vecchi rallenterebbe lo sviluppo dell’app e metterebbe a rischio anche la protezione dei dati personali.In altre parole, se il tuo smartphone ha ormai qualche anno sulle spalle e non riceve più aggiornamenti da tempo, potresti essere tra quelli che dovranno salutarenei prossimi giorni.