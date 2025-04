Lettera43.it - Sara Curtis, chi è la nuotatrice di 18 anni che ha battuto il record di Federica Pellegrini

Leggi su Lettera43.it

A soli 18ha stabilito il nuovoitaliano dei 100 metri stile libero femminili nella terza giornata degli Assoluti Unipol, superando il precedente primato italiano di. Con 53”01, la giovaneha vinto la gara allo Stadio del Nuoto di Riccione, battendo ildi 53”18 stabilito dalla Divina il 25 giugno 2016 a Roma (quando aveva 28). Nata in una famiglia di sportivi – la madre nigeriana gareggiava nell’atletica leggera mentre il papà, italiano, è un ex ciclista – nuota da quando aveva duee ha iniziato agonismo a soli sei. Residente a Savigliano, nel Cuneese, nemmeno maggiorenne è entrata nel gruppo sportivo dell’Esercito e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia)Ora guarda ai Mondiali e alle prossime OlimpiadiNella capitale francese è stata tra le protagoniste dell’ingresso in finale con la staffetta 4×100 (con Morini, Tarantino e Menicucci chiusa all’ottavo posto).