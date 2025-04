Ferraratoday.it - Lavori alla rete di teleriscaldamento in città, scatta il senso unico alternato

Da giovedì 17, per consentire l'esecuzione didi posa di reti del, nel tratto di via Foro Boario, in prossimità dell'intersezione con via Recchi/via Barlaam, sarà in vigore il, regolato da un impianto semaforico temporaneo. Saranno possibili code e.