Unlimitednews.it - Santanchè incontra il ministro del turismo turco, “Rafforzare la cooperazione”

ROMA (ITALPRESS) – IldelDaniela, nella mattinata di oggi, ha accolto il proprio omologoMehmet Nuri Ersoy. Al centro del bilaterale, tematiche di stretta attualità quali connettività, sostenibilità e collaborazione sulculturale, declinate nell’ottica del rafforzamento dei rapporti turistici tra Italia e Turchia. Nel 2024, in particolare, gli arrivi di turisti turchi in Italia sono aumentati di oltre il 9%, anche in virtù del potenziamento della rete di collegamento tra le due Nazioni. “Incontri come questo sono preziosi per coltivare le relazioni internazionali e sviluppare i legami con mercati importanti, dalle tante potenzialità, non ancora del tutto esplorate e messe a sistema: in tal senso, credo che dovremmo anche metterci a lavorare su un nuovo accordo di programma tra Italia e Turchia – ha commentato, a margine, il–.