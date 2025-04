Donnapop.it - La tragedia della malattia di Albano, costretto a usare la sedia a rotelle: lui posta un video e vince tutto!

Leggi su Donnapop.it

Si erano diffuse con velocità allarmante le voci su una presuntadiCarrisi, con tanto di indiscrezioni che lo davano addiritturasu una. Una notizia che ha fatto tremare il cuore dei fan, preoccupati per la salute del grande artista di Cellino San Marco.Ma a mettere fine al tam tam mediatico ci ha pensato proprio lui, con unsorprendente pubblicato sui social. Non solo smentisce ogni voce, ma lo fa con grinta e ironia, dimostrando – ancora una volta – che la sua energia è ben lontana dall’essersi esaurita. Il gesto ha scatenato applausi e solidarietà, confermando che Al Bano è molto più forte di qualsiasi fake news.malato e sulla? Lui risponde così«Ma quante balle?» esordisce Al Bano in unInstagram in cui appare in perfetta forma, mentre esegue delle flessioni per smentire con i fatti le voci circolate sul suo conto.