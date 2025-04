Napolitoday.it - Trasporti, gli orari Eav durante le festività pasquali

Leggi su Napolitoday.it

In occasione della Pasqua, domenica 20 aprile 2025 il servizio ferroviario EAV termina alle ore 14.00 circa, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento e Cumana per Torregaveta, che effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle.