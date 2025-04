inchiesta EQUALIZE L’impreditore Lorenzo Sbraccia Roma a Chieti

Leggi su Citypescara.com

L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso: aveva deciso di interrompere i pagamenti a una ditta che lavorava in appalto e poi si era rivolto agli “spioni” diper trovare un “mediatore” che spingesse la controparte ad accettare una cifra molto inferiore al dovuto. E la banda di via Pattari aveva contattato persone legate alla ‘ndrangheta in Lombardia.è ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia per effetto dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice di Milano, che ha disposto gli arresti per 9 persone nell’ambito di un nuovo filone d’indagine sulle cyber-spie che vendevano i segreti di imprenditori, politici e vip ed erano capaci persino di hackerare un indirizzo di posta elettronica del presidente della Repubblica.