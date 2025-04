361magazine.com - Nuoto, l’Italia scopre Alessandra Mao: titolo italiano a 14 anni: «Ho iniziato per mio fratello»

Nuovo recordnei 200 metri per l’azzurra nella categoria ragazzeMao in questi giorni si è presa i riflettori e le luci della ribalta. La nuotatrice, del Team Veneto, ha siglato il nuovo record, categoria, ragazze nei 200 metri in 1.58.86 e l’ha fatto a 14e un mese.La Mao, oggi, 16 aprile, ha parlato a La Stampa. «Miomaggiore ha cominciato con ilprima di me, i miei genitori mi portavano in piscina negli stessi orari. Così ho cominciato anche io e da lì mi è piaciuto sempre di più. Non sono mai uscita dall’acqua».Poi la Mao parla della prima gara a «5, ero ancora in scuolaed era la competizione sociale della piscina, poco prima di Natale. Un regalo».Non manca anche un commento sui genitori «mi supportano e basta. In ogni occasioni sono stati in tribuna a tifare per me».