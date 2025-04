Agi.it - Murales con Segre, Bruck e Modiano a Milano sfregiato in un raid antisemita (VIDEO)

AGI - A ridosso della manifestazione nazionale pro Palestina, a, e a pochi giorni dall'inaugurazione dell'opera "The Star of David" Edithdell'artista aleXsandro Palombo acquisita dal Museo della Shoah di Roma, con un'azioneè stato vandalizzato ilche celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni dell'Olocausto, Liliana, Edithe Sami. Sulle loro figure è stata realizzata la grande scritta "Israeliani Nazi" con la stella di David, il segno uguale e la svastica nazista. Nell'opera era stato ritratto anche Papa Francesco con un cartello e il messaggio che denunciava il diffondersi dell'antisemitismo: il volto del Santo Padre è stato cancellato insieme alla scritta "Anti-Semitism is everywhere". "Asi chiede di fermare la guerra a Gaza con azioni di vandalismo in tutta la città, urlando liberamente qualunque tipo di insultoe finendo per deturpare in modo ignobile e con una grande svastica un'opera pop che celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni e simboli di pace sopravvissuti agli orrori della Shoah.