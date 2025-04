Oasport.it - Scacchi: Ju Wenjun vince per la quinta volta il titolo mondiale femminile

Per lanella propria carriera, Juconquista ildi. La giocatrice classe 1991 di Shanghai ha sconfitto, nel match che si è disputato a Shanghai e Chongqing, la connazionale Tan Zhongyi, in quello che ormai è un affare privato in casa Cina da parecchio tempo, tranne rare eccezioni. Punteggio finale: 6,5-2,5, con la conclusione che è arrivata dopo appena nove partite sulle 12 previste. Le città scelte sono quelle nelle quali le dueste sono nate.Dopo una prima partita finita patta con la Siciliana, nella seconda Tan Zhongyi è passata in vantaggiondo, con il Bianco, dopo aver sfruttato un brutto errore alla 40a mossa di Ju, che ha portato a un finale vinto per la sfidante.Rivincita immediata per Junella terza partita, una Siciliana Taimanov di alta qualità in cui un errore di Alfiere di Tan Zhongyi fa sì che ne seguano altri in un finale che è prima con un pedone in più e poi due da parte della campionessa in carica, che incassa l’abbandono dell’avversaria dopo 87 mosse.