Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Petilli passa per primo al traguardo volante di Ofena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Mancano 3 km al GPM.14.265Il gruppo adesso è a +0’56” dalla testa.14.24 Attenzione perché Samuele Zoccarato (Team Polti Visitmalta) ha staccato Simone. Il corridore si lancia verso il GPM.14.22 Manca poco al GPM di Forca di Penne.14.19 Resistono al momento i due fuggitivi. Il margine però è di solo 0’36”.14.18 Nel frattempo un quartetto di ciclisti sta strappando, il vantaggio tra fuggitivi e gruppo potrebbe essere neutralizzato.14.17 5 punti e 3’’ di abbuono dunque per, 3 punti e 2’’ per Samuele Zoccarato (Team Polti Visitmalta), 2 punti e 1’ per Stephan Williams (Israel Premier Tech Academy), 1 punto per Damien Howson (Q35 Pro Cycling Team).14.15 Simone(Intermarché-Wanty)perale si prende 3’’ di abbuono.