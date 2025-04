Lanazione.it - Il neurologo Enrico Grassi spiega l’emicrania: i rimedi per il mal di testa

Prato, 16 aprile 2025 – Non chiamiamolo semplicemente “mal di”. Il termine corretto è cefalea, e può indicare disturbi molto diversi tra loro,e direttore del Centro cefalee di secondo livello di Prato. “Le cefalee possono essere primarie o secondarie: le secondarie sono causate da patologie più gravi, come traumi, tumori o emorragie. Le primarie, invece, sono malattie in sé, come, la cefalea tensiva o quella a grappolo.è la più diffusa: colpisce circa 14 donne su 100 e 8 uomini su 100”. La prima cura è lo stile di vita Come riconosceree i suoi costi sociali Quando serve una terapia di profilassi e la grande speranza delle nuove cure La prima cura è lo stile di vita“è una malattia del cervello, che ha cause sia nervose che vascolari; il ‘cervello emicranico’ è molto più sensibile agli stimoli rispetto a quello di chi non ne soffre.