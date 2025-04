Real Madrid chiamato all’impresa contro l’Arsenal ecco chi ha rimontato tre o più gol nella storia della Champions League

Leggi su Sportface.it

Una missione impossibile per quasi tutti. Rimontare tre gol di scarto inè un’impresa riuscita a pochi, pochissimi. Quarantotto squadre ci hanno provato e solo quattro ci sono riuscite. Ci proverà anche ilstasera, capace di vincere l’andata dei quarti di finale col risultato di 3-0 grazie alle splendide reti di Declan Rice (doppietta) e Mikel Merino. Sulla carta l’esito sembra già scritto, ma novanta minuti al Bernabeu sono lunghi. Pane per i denti di chi è abituato a riscrivere ladel calcio. “Le possibilità di qualificazione sono piuttosto basse, ma dobbiamo impegnarci al 100%“, ha dichiarato l’allenatore Carlo Ancelotti. “Dobbiamo fare tutto il possibile. È l’occasione per reagire a una partita poco brillante. Nel calcio può succedere di tutto.