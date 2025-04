Romadailynews.it - Cina: drone affronta tempesta per consegnare un pasto

Leggi su Romadailynews.it

Nonostante una fortea Shenzhen, in, questodi fabbricazione nazionale ha consegnato unin assoluto orario, facendolo atterrare perfettamente nell’armadietto per l’airdrop. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6099639/6099639/2025-04-16/-per--un-Agenzia Xinhua