Ilrestodelcarlino.it - Asfalto deformato sulla provinciale Giardini: arriva il limite dei 30

Modena, 16 aprile 2025 – L’non è sicuro,ildi velocitàstradatra Serramazzoni e Maranello. Per i tecnici della Provincia di Modena “la condizione del fondo viario è sicuramente correlata all’incremento di traffico pesante dovuto alla chiusura del ponte Rio Tortostrada Nuova Estense, che da settimane insiste lungo questo asse viario. Per questa ragione si raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle norme a tutti gli automobilisti e motociclisti”.Così, per la3 Viaè stato istituito ildi velocità massima di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso, “per garantire la sicurezza della circolazione stradale, a causa delle deformazioni del fondo stradale”. Norme che resteranno in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.