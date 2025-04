Unione Industriali Napoli Jannotti Pecci in difficoltà parte la corsa al successore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoArriva uno stop a Costanzo. A poco meno di un anno dall’avvio delle procedure per scegliere un nuovo presidente dell’disi registra un primo segnale, non positivo, per il principale inquilino di Palazzo Partanna.Durante un’animata ridel consiglio generale dell’, il presidente in carica, Costanzo, e id i ‘suoi’ ormai pochi fedelissimi, hanno preso atto di non avere più il controllo dell’associazione.Sarebbe arrivato lo stop all’idea di intervenire sulle regole, le novità immaginate avrebbero irritato i più. Le strategie messe in atto per garantirsi una lui collegato non avrebbero accolto il consenso degli altri imprenditori.Secondo alcunipagherebbe anche il dinamismo messo in campo per di garantirsi una investitura da candidato presidente alle prossime regionali.