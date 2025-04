Lapresse.it - Dazi Usa, la California fa causa a Trump

Lafaràper contestare idoganali introdotti dal presidente degli Stati Uniti Donalde bloccarli. Lo ha annunciato il governatore della, il democratico Gavin Newsom, che sottolinea che le tariffe stanno facendo aumentare i prezzi e minacciando i posti di lavoro in. L’azione legale, che sarà presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della, chiederà che le tariffe vengano bloccate. La vicendaLache lasi appresta a presentare sostiene che l’uso da parte didell’International Emergency Economic Powers Act per imporrea Messico, Canada e Cina, nonché una tariffa del 10% su tutte le importazioni, è illegale. La legge consente a un presidente di congelare e bloccare le transazioni in risposta a minacce straniere.