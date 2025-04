Ilfoglio.it - Bialetti diventa cinese. Così le aziende simbolo del made in Italy passano a gruppi stranieri

La sua Moka Express è nella collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York. È un'icona e undelin. Ma ora la storica azienda, celebre per le caffettiere e per l’inconfondibile logo con l'omino baffuto (caricatura di Renatodisegnata da Paul Campani per Carosello), passa in mani cinesi. La società è stata acquistata dal gruppo lussemburghese Nuo Capital che fa capo al magnateStephen Cheng. L’acquisizione riguarda il 78,56 per cento delle azioni della società, per un valore di 47 milioni di euro. “oggi è una realtà internazionale con un grande potenziale. L’ingresso di Nuo Capital rappresenta ora una leva strategica per rafforzare ulteriormente il band e consolidarne il posizionamento sui mercati esteri”, dice Francesco Ranzoni, presidente del consiglio di amministrazione di