Pescara addio cassonetti parte il porta a porta nel centro città

Leggi su Citypescara.com

Il perimetro interessato comprende il quadrilatero tra via Trilussa, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele II e il lungomare Matteotti, con esclusione delle strade di confine. Le prime vie coinvolte, tra oggi e domani, sono via Bologna, via Buozzi, via Caduta del Forte, via Firenze (fino al 18 aprile nel tratto tra via del Concilio e via Ravenna), via Lazio, via Leopardi, via Galiani, via Gobetti, via Puccini e il tratto del lungomare Matteotti tra la Madonnina e via Trilussa (fino al 17 aprile).Il cronoprogramma, realizzato dal Comune in collaborazione con Ambiente SpA, prevede l’estensione della raccoltaa tutte le zone cittadine entro la fine dell’anno, compresa l’ultima area ancora esclusa tra viale Muzii, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele II, via Trilussa e la riviera nord.