Rapimenti realmente accaduti 11 film ispirati a storie vere

sono tra gli eventi più scioccanti che possono accadere nella realtà. Quando il cinema prende spunto da queste vicende, può trasformare l’orrore vissuto dalle vittime in opere intense, commoventi e profondamente umane. Iche seguono non si limitano a raccontare fatti: portano lo spettatore all’interno del trauma, della paura e, spesso, anche della forza di chi è sopravvissuto. Per chi ama il true crime o vuole capire più a fondo le dinamiche di eventi reali, questi 11sono imperdibili.1. Room (2015)Una scena di Room (fonte: Universal Pictures)Basato sul caso Fritzl, anche se rielaborato in chiave romanzata, “Room” è unpotente diretto da Lenny Abrahamson, con una straordinaria performance da Oscar di Brie Larson. Racconta la storia di Joy, una giovane donna rapita e tenuta prigioniera per anni in una stanza, dove dà alla luce suo figlio Jack.