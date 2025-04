Spazionapoli.it - Biasin e il colpo di scena sull’Inter: “Ecco quando il Napoli sarà avvantaggiato”

esce allo scopertoe sulla lotta scudetto con il, con i partenopei avvantaggiati solo in un casoLa lotta al vertice tra l’Inter, sempre capolista, e ildi Antonio Conte vede gli azzurri sempre “aggrappati come i gatti”, a soli tre punti di distacco. Ci troviamo ormai nella fase conclusiva del campionato, con sei partite decisive che stabiliranno le sorti di queste due squadre. Le sensazioni che filtrano da Castelvolturno sono positive, proprio per via del calendario fitto di impegni della formazione guidata da Simone Inzaghi.I nerazzurri infatti sono ancora alle prese con la Champions League – stasera in campo per il ritorno contro il Bayern Monaco – e con la Coppa Italia. Inoltre, sulla carta, il cammino in campionato è più ostico per gli attuali campioni d’Italia.