Internews24.com - Inter Bayern Monaco, in caso di rigori queste le scelte di Inzaghi. I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, qualora si andasse aiecco ledi Simoneper i tiri dal dischetto. IOggi è il grande giorno, si gioca. All’andata fini 2-1 per i nerazzurri e oggi i tedeschi, in un San Siro sold out, cercheranno di ribaltare il risultato e di cambiare quindi le sorti del match. Isono uno scenario ipotizzabile e quindi non da escludere, La Gazzetta dello Sport ha delineato quelle che potrebbero essere lediper i tiri dagli undici metri.STI– «Isi studiano, si preparano, si battono a fine allenamento: se il secondo atto con ildovesse sbarcare sull’isola degli undici metri, bisogna essere attrezzati per sopravvivere. Lo ha spiegato ieri, «quando c’è una gara secca isi provano sempre».