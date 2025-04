Panorama.it - L’umanità è già nello Spazio: ma chi pulirà il cielo?

Leggi su Panorama.it

Siamo divenuti esseri spaziali e non più solo terrestri. E ciò non solo perché presto nel nostro satellite sorgeranno basi scientifiche, case, industrie e forse persino città. E nemmeno perché Elon Musk ha promesso che la sua compagnia aerospaziale SpaceX atterrerà su Marte entro qualche anno o perché è iniziata l’era delle missioni private commerciali. Il fatto è che loextra-atmosferico è talmente integrato con la nostra vita quotidiana da caratterizzarla in ogni suo aspetto.Ma c’è una conseguenza di questa estensione delloumano che comincia a preoccupare non poco: l’orbita della Terra è disseminata di satelliti e detriti con conseguenze che vanno dai rischi di collisioni ai danni alla ricerca astronomica. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha recentemente presentato un rapporto in cui si calcola che intorno alla Terra orbita una nuvola costituita da circa 1,2 milioni di detriti spaziali più grandi di un centimetro (quanto basta per danneggiare un satellite) di cui almeno cinquantamila sono più grandi di dieci centimetri.