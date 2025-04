Romadailynews.it - Cina: Guangdong, Fiera di Canton aggiunge zona per robot di servizio

Degli acquirenti stranieri provano il caffe’ preparato dainella Services Zone durante la 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche comedi, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del, ieri 15 aprile 2025. Laha preso il via ieri, con il numero di espositori di esportazioni che ha superato i 30.000 per la prima volta nella storia di questo famoso evento. La prima fase delladi, in corso da ieri 15 aprile fino al 19, si concentra sulla manifattura avanzata, e per la prima volta ha aggiunto unaspeciale per idi, mostrando gli ultimi risultati degli sforzi di sviluppo dell’intelligenza artificiale in. Un acquirente straniero parla d’affari presso la Services Zone durante la 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche comedi, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del, ieri 15 aprile 2025.