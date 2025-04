Iltempo.it - "I dazi sono illegali". Il governatore della California fa causa a Trump

Il, Gavin Newsom, dovrebbe presentare unaper contestare l'autorità esecutiva del presidente Donalddi emanareinternazionali senza l'approvazione del Congresso. Come riporta il Los Angeles Times, l'ufficio delha affermato che l'azione legale sosterrà che l'International Emergency Economic Powers Act, citato daper imporre i, non gli conferisce la possibilità di adottareunilateralmente sulle merci importate negli Stati Uniti. "Idel presidentestanno creando il caos tra le famiglie, le imprese e l'economia, facendo salire i prezzi e minacciando posti di lavoro", ha dichiarato Newsom in una nota. "Stiamo difendendo le famiglie americane che non pospermettersi che il caos continui".