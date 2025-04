Mistermovie.it - Kevin Costner torna con “The West”: una docuserie per raccontare l’anima del Far West

, celebre per il suo legame con il genereern,sotto i riflettori con una nuova produzione che rinnova la sua passione per la narrazione storica. In attesa di aggiornamenti sull'uscita di Horizon: Parte 2, l’attore e regista lancia unaintitolata “’s The”, dedicata alla storia delamericano.Un nuovo capitolo nella carrieraern diQuesta nuova avventura, composta da otto episodi, si propone di indagare a fondo il mito del, alternando testimonianze storiche e approcci narrativi curati nei dettagli. Il debutto è previsto per il 26 maggio, con la trasmissione di due episodi consecutivi. Il giorno successivo, il 27 maggio, seguirà un episodio speciale a completare il primo fine settimana di messa in onda.Una produzione ambiziosa con partner d’eccezioneLaporta la firma dello stessoin veste di produttore esecutivo, affiancato dalla storica Doris Kearns Goodwin, già nota per il suo contributo nella divulgazione storica statunitense.