Roma Verona probabili formazioni torna Hummels Dubbio a centrocampo

Non si ferma nella settimana di Pasqua la Serie A, che in questo weekend scenderà in campo per la trentatreesima giornata di campionato. Saranno tre gli anticipi in programma sabato 19 aprile e l’ultimo di questi vedrà impegnata la, che affronterà ilallo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Altro match di fondamentale importanza per la formazione di Claudio Ranieri, che ha bisogno dire alla vittoria per non dire definitivamente addio ai sogni Champions., leAndiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di Ranieri in vista della sfida con gli scaligeri, per la quale il modulo di partenza dovrebbe essere sempre il solito 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà l’insostituibile Svilar, mentre la linea difensiva a tre potrebbe vedere il ritorno dal 1? di Mats, rimasto in panchina nel corso della gara con la Lazio.