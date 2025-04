Quotidiano.net - È record di ristoranti “scomparsi” in Italia

Roma, 16 apile 2025 – E’ un dato in apparente controtendenza quello dell’Osservatorio Ristorazione, che informa del saldo negativo (-19mila) fra aperture e chiusure attività nel 2024 nel settore. Dato che stride con un altro, quello relativo alla spesa deglini fuori casa, arrivata a 96 miliardi.I dati dell’agenzia RistoratoreTopIl 2024 ha registrato due importantiper la ristorazionena: da un lato la crescita dei consumi, la più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall’altro il saldo negativo più corposo dell’ultimo decennio tra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019.Tra i principali fattori alla base di questa forbice tra calo del numero di attività e crescita del fatturato complessivo, spicca l’aumento dei prezzi applicato dalla maggior parte dei ristoratori, causato dall’innalzarsi dei costi vivi e dall’inflazione, e quantificabile per l’anno passato nel 6% in più del 2023, +19% dal 2020.