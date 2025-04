2anews.it - C.I.O.E.(‘) al via la terza edizione, aperti i casting per il ‘centro interdisciplinare opportunità espressive’ diretto da Lello Arena

Leggi su 2anews.it

C.I.O.E.(‘) – Centroespressive: al via lacon la direzione artistica di. Aperte le candidature per il: giovani artisti hanno tempo fino al 1° maggio per inviare le proprie performance Dopo il successo delle prime due edizioni, torna C.I.O.E.(‘) il progetto di formazione artistica gratuito promosso dal Comune .