Lapresse.it - Atp Monaco 2025, Darderi rimonta Kecmanovic e avanza ai quarti

Lucianoè il primo giocatore a qualificarsi aidi finale del BMW Open by Bitpanda, Atp 500 sui campi didi Baviera (2.500.000 euro di montepremi). Il n. 47 al mondo ha sconfitto il serbo Miomir, n. 48, col punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4. Per l’azzurro si tratta della settima vittoria consecutiva sul circuito maggiore, suo primato personale. Ai, l’avversario verrà fuori dalla sfida tra Ben Shelton (n. 15) e Botic Van de Zandschulp (n. 89).7 wins and counting ??7 career ATP QF ??Not a bad day at the office for @Lucianowho moves past2-6 7-6(4) 6-4!@BMWOpen500 #BMWOpen pic.twitter.com/lVNRyqlOvJ— ATP Tour (@atptour) April 16,Nel turno precedente aveva superato il lucky loser Christopher O’Connell in due set con il punteggio di 7-6(3), 7-6(3).