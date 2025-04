Dall’Abruzzo alla Lombardia imprenditore arrestato per pressioni mafiose su maxi appalto

Leggi su Citypescara.com

Sbraccia, già noto per le sue attività imprenditoriali tra Roma e Chieti — dove risulta presidente del CDA della Laterizi Valpescara srl (non coinvolta nei fatti contestati) — si trova ora detenuto nel carcere di Civitavecchia. La misura cautelare è stata emessa dal giudice di Milano Fabrizio Filice, nell’ambito di unainchiesta sui cosiddetti dossieraggi illegali, in cui l’risulterebbe già coinvolto per accessi abusivi a dati sensibili.Un debito, una mediazione e l’ombra della ‘ndranghetaSecondo l’ipotesi della procura milanese, Sbraccia avrebbe tentato di forzare una riduzione drastica del credito vantato da una società di costruzioni lombarda — la G&G Costruzioni dei fratelli Motterlini — nei confronti della sua azienda Fenice spa, impegnata in importanti lavori nel Milanese.