Lafu fondata nel 1919 da Alfonsoa Omegna, in Piemonte. Inizialmente, l’azienda si dedicava alla lavorazione dell’alluminio, ma nel 1933 Alfonsoideò una macchinetta che avrebbe rivoluzionato il consumo domestico del: la Moka, in omaggio alla città portuale di Mocca, nello Yemen, uno dei principali snodi commerciali del. L’intuizione fu brillante. La Moka Express permetteva di ottenere unespresso simile a quello del bar, ma a casa, utilizzando solo una piccola quantità di acqua e. Tutto questo sfruttando un principio semplice, l’estrazione delper pressione dell’acqua in ebollizione. La macchinetta, con il suo design ottagonale, rese così ildelpiù accessibile e quotidiano.?Negli anni ’50, il figlio di Alfonso, Renato, assunse la guida dell’azienda e introdusse strategie di marketing innovative.