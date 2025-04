Internews24.com - Arbitro Bologna Inter, designato il fischietto per il match di Serie A

di Redazioneilper ildiA in programma domenica pomeriggio alle 18:00Domenica si gioca per la 33ª giornata diA, a sfidarsi. I nerazzurri saranno reduci dall’incontro di Champions League contro il Bayern Monaco e distanza di pochi giorni si rituffano in campionato. Anche qui la sfida è serrata, il Napoli insegue e non ha la minima intenzione di concedere terreno ai nerazzurri. Per questo motivo non si possono commettere errori perché il margine è minimo; il calendario è fitto di appuntamenti per i ragazzi di Inzaghi ma devono farsi trovare pronti. Di seguito la designazione arbitrale completa per il la gara della domenica pomeriggio.A dirigere l’incontro sarà il signor Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bahri.