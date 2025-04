Anteprima24.it - Viola il divieto di avvicinamento e minaccia di morte la ex: 54enne sannita ai domiciliari

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantaquattrenne della provincia di Benevento perzione della misura cautelare deldialla persona offesa.L’arresto è scaturito a seguito della richiesta di soccorso al “113” da parte della donna, la quale in evidente stato di agitazione riferiva di essere statata didall’ex compagno, che le impediva di lasciare la sua abitazione.Gli operatori della Squadra Volante hanno raggiunto in pochi minuti il luogo indicato dalla ragazza individuando effettivamente l’uomo ancora presente in casa. Dopo aver identificato il soggetto, persona già nota alle Forze dell’Ordine a causa dei numerosi precedenti di polizia specifici, gli operatori hanno prestato assistenza alla ragazza e con l’ausilio della seconda Volante il reo veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Benevento.