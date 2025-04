Puntomagazine.it - Afragola e Casoria, fermati due uomini per rapine a mano armata: tre colpi in 12 giorni

In dodiciavrebbero rapinato tre distributori armati di pistola: bloccati dalla Polizia grazie a indagini serrate e riprese video.Nella serata di ieri 15 aprile 2025, personale del Commissariato P.S. diha datoesecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di due soggetti di, gravemente indiziati di rapina pluriaggravata in concorso e porto in luogo pubblico di arma da sparo.Le attività di indagine, svolte sotto la direzione di quest’Ufficio di Procura, hanno consentitoi acquisire un grave quadro indiziario a carico dei predetti in ordine alla commissione di treai danni di altrettanti distributori di benzina, perpetrate tra i Comuni di, nel periodo intercorrente tra il 3 aprile ed il 15 aprile 2025, tutte consumate con modalità aggressive e con l’uso di un’arma da sparo.