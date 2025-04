Liberoquotidiano.it - Brescia, il parroco agli arresti domiciliari: "Violenze sessuali aggravate"

Scandalo nelno: è astato arrestato con l'accusa diai danni di minori Don Ciro Panigara, ildi San Paolo che si era dimesso lo scorso 3 gennaio dopo essere stato accusato di abusi da un ragazzino. Il giovanissimo aveva raccontato tutto a una educatrice, facendo scoppiare lo scandalo. Ora, oltre 4 mesi dopo, i nuovi clamorosi sviluppi giudiziari."Sono emerse situazioni di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale - erano state le parole del vescovo di, Pierantonio Tremolada, in una comunicazione letta in chiesa -. Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi fedeli è comprensibile. Ilha rimesso il mandato per poter proseguire con più libertà il suo cammino personale".