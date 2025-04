Newsagent.it - Assegnati i 26 premi di Fondazione Italia Patria della Bellezza

Leggi su Newsagent.it

Per il quinto bando indetto dasono statitrein denaro per 60.000 euro, mentre 23 vincitori che beneficeranno di un anno di consulenze e servizi gratuiti offerti da impresecomunicazioneLa quinta edizione del bandoha selezionato 3 vincitori diin denaro, ciascuno del valore di 20.000 euro e 23 vincitori di progetti di consulenza gratuita nel campocomunicazione e del marketing, grazie alla collaborazione con agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni e di aziende che li “adotteranno” per un anno, per un valore complessivo di 700.000 euro. Un’iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione con UNA, AziendeComunicazione Unite, associazione che conta oltre 270 associati in tutta