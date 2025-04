Lapresse.it - Don Ciro Panigara, chi è il parroco arrestato per violenza sui minori

“Chi non mi conosce, sono di Ghedi e sono nato in ambiente oratoriano. Proprio in oratorio ho maturato la mia vocazione”. Così si presentava ai fedeli di Leno, in un video pubblicato sui social, don, nominato curato della città bresciana nell’ottobre 2020 dal vescovo, oggi agli arresti domiciliari con l’accusa disessuale sui. Classe 1977, ordinato sacerdote nel 2004 all’età di 27 anni, donraccontava spesso che la sua vocazione era arrivata solo dopo un primo sogno: diventare “un grande elettricista”.Il sogno di dondi diventare elettricistaDopo aver frequentato le scuole professionali di Remedello, aveva lavorato come elettricista, ma, come lui stesso dichiarava, “sul lavoro ho preso la scossa dal Signore” e così decise di verificare se il sacerdozio fosse la sua vera strada.