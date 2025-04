Tgcom24.mediaset.it - Gli Usa bocciano la proposta europea sui dazi zero alle industrie

"Azzerare ireciproci sui beni industriali? Non siamo interessati". La Casa Bianca respinge lanella trattativa aperta sulle tariffe doganali, gelando l'ottimismo per una accelerazione nei negoziati. Il segretario al commercio Usa Howard Lutnick lo ha spiegato al commissario Ue Sefcovic in visita a Washington. Il muro contro muro insomma continua. "Non capiamo cosa vogliono", ammette Ursula von der Leyen in una intervista al quotidiano tedesco Zeit. "I rapporti con gli Stati Uniti restano complicati", riconosce la presidente della Commissione.