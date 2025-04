Internews24.com - Zola suona la carica: «Se l’Inter batte il Bayern, può vincere la Champions»

Leggi su Internews24.com

di Redazionelain vista della sfida tra Inter e. Grandi chance dilaqualora i nerazzurri superassero i tedeschiRaggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianfranco, ha parlo della tanto attesa sfida diLeague tra Inter eMonaco. PAROLE – «Non è un caso, perché siamo dinnanzi alle più forti delle ultime stagioni. In onestà,sta più avanti, ha un organico spaventoso, una panchina composta da calciatori che finirebbero per essere titolari in qualsiasi altra squadra. Però Conte sta realizzando un capolavoro».COSA PUÒ FARE LA DIFFERENZA? – «La, sulla quale dico che Inzaghi, se supera lo scoglio, può vincerla. Ma giocare tante partite qualcosa toglie, anche se poi, va detto, regala anche sensazioni emozionanti ed energia.