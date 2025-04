Calcionews24.com - Albertosi: «Cagliari, con un pari con la Fiorentina la salvezza è in cassaforte; Caprile mi piace molto»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Enrico, portiere dello storico Scudetto del1970, sulla lottae suEnrico, storico ex portiere di, ha parlato della sfida tra le sue due ex squadre, in programma lunedì 21 aprile alle 15:00 alla Unipol Domus. Intervistato da La Nuova Sardegna,– protagonista .