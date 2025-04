Trump Havard è una barzelletta Insegna odio e stupidità

Leggi su Open.online

Nuovo affondo di Donaldcontro Harvard. In un post su TruthSocial, il presidente ha definito la prestigiosa università «, che, e non dovrebbe più ricevere fondi federali». Harvard, ha sostenuto ancora – all’indomani della decisione dell’amministrazione di congelare 2,2 miliardi di finanziamenti – «non può più essere considerata un posto dignitoso per imparare e no deve essere più inserita nella lista delle migliori università o college del mondo». Recentemente Barack Obama aveva lodato l’università, colpita dal taglio dei fondi della Casa Bianca, perché accusata di incentivare derive antisemita. Il post di«Tutti sanno che Harvard ha perso la strada. Hanno assunto, da New York (Bill D) e Chicago (Lori L), con stipendi e onorari ridicoli, due dei peggiori e più incompetenti sindaci della storia del nostro Paese, perre gestione e governo municipale», ha scritto il presidente USA sul suo social Truth.