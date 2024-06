Mara Venier conferma il ritorno a Domenica In | Quella appena conclusa è stata la peggiore edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 2 giugno 2024) L’che si èdiIn èper“ladi tutte quelle fatte fino a qui, difficilissima“, ma nonostante tutto è una trasmissione che ama e che vuole ritrovare anche a settembre. Per questo motivo, nonostante abbia più volte detto di volersi godere la pensione a Santo Domingo, tornerà a lavoro anche per la stagione 2024/2025. La prossima sarà la sua 16esima (la settima consecutiva da quando è tornata in Rai) e ha già molte idee in merito, come confessato a Il Messaggero. “Sento il desiderio di non essere più sola, mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri. Spero di trovare le persone giuste. Mi piace molto un’attrice comica come Barbara Foria, anche perché sto pensando di coinvolgere solo donne.