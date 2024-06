Sorpresa ora spuntano i manifesti scrivi Elly Il Pd non si smentisce mai | prima critica poi copia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024)con “”. Anche per la segretaria Pd, infatti, è partita una campagna di comunicazione col nome. O, per essere più precisi, col soprannome, visto che all’anagrafe Schlein si chiama Elena Ethel. Nulla di male è chiaro, se non fosse che proprio il Pd aveva sollevato un polverone per la scelta del premier di chiedere il voto scrivendo “Giorgia”, annunciata alla conferenza di FdI a Pescara. Poco più di un mese dopo, in casa dem si accodano. E fa niente che Schlein abbia condotto la campagna elettorale ripentendo fino allo sfinimento che nel Pd “il noi vienedell’io”. E alla fine pure il Pd invita a votare con “” Succede in particolare in Sicilia, che insieme al Centro è una delle due circoscrizioni in cui corre Schlein.